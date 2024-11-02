Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi kendi evinde ağırlayacak. Dev maçta Trabzonspor kötü gidişe dur demeyi, Fenerbahçe galip gelerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor- Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yapacak. Yarın saat 19.00’da Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Liderlik yarışında 3.sırada yer alan sarı lacivertliler Trabzon deplasmanında kazanarak Lider Galatasaray’ın bay geçtiği haftada puan kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu sezon çıktığı dokuz maçta sadece iki kaz galip gelebilen Trabzonspor ise Fenerbahçe’yi yenerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki ezeli rekabet tam gaz devam ediyor. İki takım arasındaki rekabeti tırmandıracak olan Pazar günkü randevu heyecanla bekleniyor. Ligin zirvesini de direkt etkileyecek olan dev derbinin heyecanı Misli sunduğu en yüksek oranlar ile daha da artıyor. Misli üyeleri Trabzonspor– Fenerbahçe derbisine “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile oynama şansı yakalıyor.

50 yıllık rekabette Fenerbahçe’nin üstünlüğü var

İki takımın 1974’te başlayan rekabetinde oynanan 136maçın 52’sini Fenerbahçe kazandı. 44 maç Trabzonspor’un galibiyetiyle sonuçlanırken 40 maç berabere bitti. Son dönemde ise iki takım arasında bir denge söz konusu. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi son 29 lig maçında sadece 5 kez mağlup edebildi. Fenerbahçe ise Trabzonspor ile oynadığı son 17 maçın sadece 4’ünden galibiyetle ayrılabildi.

İki takım arasındaki son 17 maçta karşılıklı gollerin olması heyecanlı bir maç beklentisini artırıyor. Deplasmanda oynadığı son 24 lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanında oynadığı son 14 maçta toplam 25 gol atmayı başardı.