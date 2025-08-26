Sanatçı Gülsüm Keskinoglu tarafından kurulan Awita New York Studio, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Summer Breeze sergisinin resmi sanatçı kadrosunu duyurdu.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Awita New York Studio, kurucusu Gülsüm Keskinoğlu'nun vizyonuyla, New York’un ve dünyanın kültürel nabzını tutan sanatçıları bir araya getirmeye devam ediyor. Summer Breeze, yalnızca bir sergi değil; iş birliğinin, hikâye anlatımının ve sanatsal paylaşımın canlı bir kutlaması oldu.

Yaratıcılığı, hareketi ve yazın ferahlatıcı ruhunu yansıtan eserleriyle birbirinden yetenekli sanatçıların bir araya geldiği sergiye, Hellena Banner, Kyra Teis, Andres Olmedo, Deanna Leonard, James Yu, Adama-Nanguin Coulibaly, Gabrielle Brooke, Shreya Kulshreshtha, Sevgi Arman, Annette Mims-Franklin, Kerry Sclafani, Dezica Mirelez, Barbara Bryn Klare, Patricia Sybersma, Proto “Shen” Mono, Kimari, Eva F, Tracy Meagher ve Roberto Verde gibi sanatçılar katılım sağladı.

Sergi, 3 Eylül 2025 tarihine kadar Awita New York Studio, Williamsburg, Brooklyn adresinde ziyaret edilebilecek.