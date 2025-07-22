Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Antalya Müzesi’nin yıkım kararıyla ilgili bir araya geldi.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Turizm ve Kentsel Tasarım Platformu öncülüğünde düzenlenen toplantıya, platforma üye dernekler ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerden oluşan toplam 37 kişi katıldı. Toplantıda, Antalya Müzesi’nin, kent tarihinin yanı sıra modern mimari mirası açısından da korunması gereken önemli bir yapı olduğu vurgulandı. Katılımcılar, mevcut müze binasının yıkımı yerine, yerinde korunarak yaşatılması yönünde çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Toplantı sonunda, bilimsel ve toplumsal bir zeminde çalışmaları yürütmek ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bir çalışma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyonda şu isimler yer aldı:

Anadolu Ekonomik Sosyal Siyasal Stratejik Araştırmalar Derneği (ASAM) Başkanı Ahmet Çiçek, Restorasyon Uzmanı Doç. Dr. Esin Kuleli, Antalya Arkeologlar Derneği Başkanı Dr. Arkeolog Sevgi Temiz, Hak Hukuk Adalet Derneği Antalya Şubesi Başkanı Av. Polat Balkan, Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Veli Ortaçeşme ve Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği Başkanı Mehmet Gem.