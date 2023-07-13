Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt Gençlik Kolları Srebrenitsa'da işlenen soykırıma dikkat çekti.

Bosna Savaşının ve Boşnak halkının acılarının simgesi haline gelen “Mavi Kelebekler”e dikkat çekerek, kentin çeşitli noktalarına bilgilendirme tabloları astı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Srebrenitsa katliamının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini anımsatarak, Aliya İzzetbegoviç’in, “Soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.” sözüne dikkat çekti.

Tataroğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “

O gün Sırplar, Boşnak kardeşlerimizi öldürdüklerinde “Türklerden intikamımızı aldık” diyorlardı. Öldürdükleri ise Boşnak kardeşlerimizdi. İşte batı medeniyetinin bize baktığı açı tam olarak da böyledir. Etnik kökenlerimiz farklı dahi olsa İslam sancağı altında bizleri bir bütün olarak görüyorlar ve o bütünlüğün temel taşlarından biri olarak Türkiye’yi kabul ediyorlar. Mazlumların hamisinin Türkiye olduklarını bildikleri gibi, zalimlerin karşısında her daim durduğumuzu da yaşayarak tecrübe etmişlerdi. Bu acıları unutmamak ve yaşanılan acı hadisenin sembolü haline gelmiş olan Mavi Kelebekler hakkında farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık. Bir kez daha hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyor, soykırımların tekrar yaşanmaması adına tarihimizi ve medeniyetimizi iyi tasavvur etmemiz gerektiğini düşünüyorum, dedi.

Bilgilendirme çalışmasında şu ifadelere yer verildi: “Mavi kelebekler, mezarlarda açan ölüm çiçekleri ile beslenen, kanatları mavi renkli kelebek türüdür. Bu kelebekler Bosna Savaşı'nın ve Boşnak halkının acılarını simgesi haline gelmiştir. Sırplar, Bosna savaşı sırasında toplu katliamlar düzenlemiş ve toplu mezarların bulunamaması için çabalamıştır. Cesetleri çok uzağa gömerek bölgenin bitki örtüsüne uygun bitkilerle üzerini örten Sırplar toplu mezarların bulunmasında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılmaması için mezarların içine metal parçaları bırakmıştır. Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslenmesi sonucunda Artemis adında çiçeklerin oluşumu başlamıştır. Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu bitki ile beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğalmıştır. Bosna devletinin, toplu mezarların bulunması için kurduğu komisyon, bazı bölgelerin jeolojik yapılarının değiştiğini ve mavi kelebeklerin belirli bölgelerde yaygınlaştığını fark etmiştir. Bu durum üzerine mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde yapılan kazı çalışmaları sonucu en az 8 bin 372 Bosnalıya ait 300 adet toplu mezar bulunmuştur. 2 milyona yakın kişinin evini terk etmek zorunda bırakıldığı katliamlar süresince binlerce kadın tecavüze uğramıştır. 27 bin 734 kişi ise resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir. Birleşmiş Milletler’in korunması altındaki Srebrenitsa’da 8 bin 372 sivil katledilirken Aliya izzetbegoviç, dünyanın sağır ve dilsiz haline karşı şu cümleleri söyledi: “Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.”