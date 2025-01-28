Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Alanya’da düzenlenen Türkiye Kupası 1.Etap Puanlı Yol Yarışları’nda 4 ayrı kategoride; 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 9 madalya birden kazanarak yarışlara damga vurdu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, farklı branşlarda katıldığı ulusal organizasyonlarda Konya’nın gururu olmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası 1.Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da düzenlendi. Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen yarışlarda 4 ayrı kategoride mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor; 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya birden kazandı. Ayrıca Büyük Erkekler Genel Klasman birincisi olan Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz turkuaz formanın sahibi oldu.

Yol Yarışları’nda dereceye giren sporcular şöyle:

20 kilometre Büyükler Kategorisi Bireysel Zamana Karşı’da Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Ali İhsan Egin birinci, Ramazan Yılmaz üçüncü oldu.

150 kilometre Büyükler Ferdi Yol Yarışı Klasmanı’nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular ilk üç sırayı kimseye kaptırmadı. Ahmet Can Akpınar birinci, Muhammed Erkan ikinci, Mustafa Tarakcı ise üçüncü oldu.

150 kilometre Büyükler Yol Yarışı Takım Klasmanı’nda ise Konya Büyükşehir Belediyespor, bu kategoride takım halinde birinci olma başarısı gösterdi.

35 kilometre Büyükler Kriteryum Yarış Sonucu: Konya Büyükşehir’den Ramazan Yılmaz birinci olurken, Yunus Emre Yılmaz ise üçüncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor 94 kilometre U19 Gençler Kategorisi’nde de birinciliği kimseye kaptırmadı. Yine U19 Yol Yarışı Ferdi Klasman Konya Büyükşehir’den Nafız Ege Karagöl üçüncü oldu.

GÜREŞ TAKIMINDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ÇİFTE MADALYA

Ankara’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ise Konya Büyükşehir Belediyespor güreş takımı önemli bir başarılara imza attı. Şampiyonada sarı siyahlı takımın sporcuları, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak Konya’yı gururlandırdı.

67 kiloda mücadele eden sporcu Hacı Karakuş, Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 130 kiloda yarışan bir diğer sporcu Burak Çakırca ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyayı Konya Büyükşehir Belediyespor’a kazandırdı.