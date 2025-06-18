Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Sutopu Festivali başladı. Spor ve eğlenceyle birleştiren festivale ilgi yoğun oldu.BURSA (İGFA) - Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Sutopu Festivali’nin açılış karşılaşmasında Dalton Koleji ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Dalton Koleji, rakibini 12-3 mağlup etti. Spor ve eğlenceyi birleştiren organizasyonun ikinci maçında ise Uludağ Oksijen Spor Kulübü ile Selçuklu Belediyespor karşılaştı. Başa baş geçen karşılaşmanın kazananı 11-9’luk skor ile Uludağ Oksijen Spor Kulübü oldu.

Sutopu Festivali, Türk su topunun geleceği için önemli bir rol oynarken, genç sporcuların gelişimine katkı sağlayarak su topunun daha da yaygınlaşmasına imkan tanıyor.

Müsabakalarda hem takım oyununun hem de bireysel performansların ön plana çıkıyor. Hem spor hem eğlencenin bir arada sunulacağı etkinlik, ikinci gün karşılaşmaları ile devam edecek.