Konya Büyükşehir Belediyesi, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nda çalışmaları sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir içi ulaşımın daha konforlu, hızlı ve çevreci hale getirilmesi amacıyla raylı sistem yatırımlarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Şehir Hastanesi – Stadyum Raylı sistem Hattı’nın birinci etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi hattında çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini aktaran Başkan Altay, “Toplamda 11.1 kilometrelik hat uzunluğuna sahip olacak bu etap, Şehir Hastanesi ile Yeni Sanayi Sitesi arasında ulaşımı sağlayarak hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak hem de sanayi bölgesine ulaşımda önemli bir kolaylık sunacak. Burayı öz kaynaklarla gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ HAT BÖLGEYE SOSYAL VE EKONOMİK CANLILIK KAZANDIRACAK

Başkan Altay, hat boyunca yapılacak istasyonlarla birlikte bölgeye sosyal ve ekonomik anlamda canlılık kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, “Şu anda çalışmaların yüzde 30’luk kısmını tamamladık. Altyapı çalışmaları, deplase çalışmaları, ray döşeme işlemleri devam ediyor. İkinci etap olarak Aslım Caddesi’nden başlayıp TÜMOSAN Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Halil Ürün Caddesi Yeni Stadyum alanına kadar 10 kilometrelik kısım da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüz tarafından 30 Mayıs tarihinde ihale edildi. Burayla ilgili de inşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan bir müjdeyi Konyalılarla paylaşmayı arzu ediyoruz. Bu hattı da 2027 yılına kadar tamamlayarak 21.1 kilometrelik yeni bir hattı şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Böylece stadyumdan başlayarak Alaaddin’e kadar yeni bir hatta kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

“BU DEV ULAŞIM YATIRIMI KONYA’MIZIN TOPLU ULAŞIM ALTYAPISINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK”

Şu anda Konya’da kullanılan raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 27 kilometre olduğunu anımsatan Başkan Altay, “KONYARAY 23 kilometre, Şehir Hastanesi-Yeni Stadyum Hattı da 21.1 kilometre. Yani neredeyse birin yanına ikiyi, sadece bu iki projeyle koymuş oluyoruz. Yine Ahmet Özcan-Fatih Caddesi-Çeçenistan Caddesi-Ömer Halis Demir Caddesi ve Çevreyolundan başlayan bir hatla ilgili de çalışmalara devam ediyoruz. Bu dev ulaşım yatırımı, Konya’mızın toplu ulaşım altyapısını daha da güçlendirecek. Tüm bu süreçteki katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu.