Bayburt’ta petrol varlığına yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular ve veriler inceleneceği söyleniyor.

Önceki yıllarda Çımağıl köyünde petrol için kuyu açıldığı ve daha sonra kapatıldığı biliniyor.Bayburt'un bir çok bölgesinde Petrol olduğuna dair söylentiler var.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiyenin her bölgesinde olduğu gibi Bayburt'ta da araştırma yapmaya devam ediyor.

Yapılan Haberlerde, Bayburt’un Kurban pınarı ve Uluçayır köylerine yakın bölgelerde alınan numunelerin incelemeye gönderileceği belirtildi.

Heyecan yaratan Petrol sızıntısı var söylentisinin ardından yapılan incelemelerin,Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Bayburt’ta petrol varlığına yönelik çalışmalar yapmaya devam ettiklerini ve alınan nadir gözlemlerin numunelerin incelenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi’ne gönderileceğini söylediği belirtildi.

Petrol varlığına yönelik çalışmalarda alınan nadir gözlemler, olayın ciddiyetini ve bölgenin petrol açısından ümit verdiği söyleniyor.

Ayrıca bölgedeki yapılan incelemeler ve aynı zamanda gelecekte yapılacak çalışmalarla birlikte bu bölgedeki petrol varlığının durumu belirlenecek.