İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025’e uzatıldığını duyurdu. Daha önce 31 Temmuz 2025 olarak belirlenen sürenin, yoğunluk ve randevu iptalleri nedeniyle son kez uzatıldığını belirten Baskan Yerlikaya, vatandaşları son günleri beklemeden işlem yapmaya çağırdı. Halen 2 milyon 167 bin 713 belge yeneileme bekliyor.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025’e uzatıldığını duyurdu.

Daha önce 31 Aralık 2024 olarak açıklanan süre, yoğunluk nedeniyle önce 31 Temmuz 2025’e çekilmişti. Ancak 18 Kasım 2024’teki uzatma kararının ardından bir günde 16 bin 329 vatandaşın randevusunu iptal etmesi ve günlük başvuru sayısının 55 binden 20 bine gerilemesi üzerine süre son kez uzatıldı.

Başvuru İstatistikleri ve YoğunlukBakan Yerlikaya, yenileme başvurularının yüzde 70’inin son üç ayda gerçekleştiğini belirtti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle: Ocak’ta 140 bin, Şubat’ta 82 bin, Mart’ta 84 bin, Nisan’da 101 bin, Mayıs’ta 270 bin, Haziran’da 502 bin, Temmuz’da 1 milyon 413 bin 489. Sadece 30-31 Temmuz’da 236 bin başvuru alındı. Buna rağmen, halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1950945226941476928

“SON UZATMA, ARTIK ERTELEMEYİN”

Bakan Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sürenin son kez uzatıldığını vurgulayarak, “Artık uzatma olmayacak. Son tarih 31 Ekim 2025. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım. Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim” çağrısında bulundu.

Eski tip sürücü belgelerini yeni tip çipli ehliyetle değiştirmek isteyenler için yenileme ücreti 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15 TL. Ancak kayıp veya çalıntı durumlarında ücret 1.760 TL’ye yükseliyor.

Gerekli belgeler arasında sürücü sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, e-Devlet’ten alınabilen adli sicil belgesi, kan grubu belgesi veya yazılı beyan ve harç bedeli dekontu yer alıyor.

31 Ekim 2025’ten sonra eski ehliyetle araç kullanmanın cezası ise 12.978 TL olarak belirlendi; 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirimle 9.733,5 TL’ye düşüyor.