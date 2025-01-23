Edirne Keşan Belediyesi Müze Keşan’da sömestr tatilinde çocuklar için ücretsiz ve eğitici atölyeler düzenliyor. Fun&Learn İngilizce oyun atölyesi ile çocuklar dil öğrenirken sosyal becerilerini geliştiriyor. Deneyimli eğitmenlerin liderliğinde gerçekleşen bu etkinlikler, hem çocukların hem de ailelerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği etkinlikler düzenleyen Müze Keşan, bu yıl da dolu dolu bir programla ziyaretçilerini ağırlıyor. İlk etkinlik olarak düzenlenen Fun&Learn İngilizce oyun atölyesi, çocuklara dil öğrenme fırsatı sunarken, özgüven ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

FUN&LEARN İLE EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde düzenlenen atölyelerde, çocuklar oyun temelli bir yaklaşımla İngilizce öğreniyor. Grup çalışmaları sayesinde sosyal etkileşimleri artarken, özgüvenlerini pekiştirme fırsatı da yakalıyorlar.

AİLELERE DE MUTLULUK

Müze Keşan’ın sömestr etkinlikleri, yalnızca çocuklar için değil, aileler için de keyifli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerle, tatilin çocuklar için eğitici olduğu kadar eğlenceli geçmesi hedefleniyor.

TATİL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Fun&Learn atölyesinin yanı sıra sömestr tatili boyunca Müze Keşan’da farklı etkinlikler ve atölyeler düzenlenecek. Tatilde hem çocukların hem de ailelerin vazgeçilmez adresi olan Müze Keşan, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

MÜZE KEŞAN’A DAVETLİSİNİZ!

Keşan Belediyesi yetkilileri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuğunuzla birlikte bu eğlenceye katılmak ve onların gelişimine katkı sağlamak için Müze Keşan’ı ziyaret edebilirsiniz.”dedi.