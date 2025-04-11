Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) 50. Yıl etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK'ün pilotları, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini anlattı. F-16 ile yapılan gösterilerin yakın zamanda milli muharip uçak KAAN ile yapılacağı duyuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında Hava Pilot binbaşılar Murat Bakıcı ve Mustafa Erhan Aydemir ile Hava Bakım Binbaşı Tuna Karalı, Hava Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Cemil Cefa, Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Deniz Görmez, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde söyleşide gençlerle buluştu.

SOLOTÜRK'ü tanıtıp havacılık hakkında merak edilenleri cevaplandırıldığı etkinlikte konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

SOLOTÜRK GÖSTERİLERİNİ YAKIN ZAMANDA KAAN'LA YAPACAK

Üniversitenin kuruluşu nedeniyle birlikte olduklarını ve bundan gurur duyduklarını belirten Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, damalarında akan deli kanı tüm dünyaya gösterdiklerini belirterek, "F-16 bizim yapımımız bir ürün değil ama onu Türk pilotu nasıl uçuruyor bunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Yakın zamanda KAAN milli muharip uçağımız gökyüzünde yerini aldığı zaman SOLOTÜRK gösterilerini onunla yapacağız ve bunun gururu inanılmaz olacak. KAAN uçağımızın da teknik ekibi şuan aranızda oturuyor. Buradan yetişen mühendislerimiz, teknik ekibimiz orada görev alacaklar bu da inanılmaz bir gurur olacak. O zaman bizlerde KAAN'la beraber SOLOTÜRK'ü gökyüzünde gördüğümüzde gururla izleyeceğiz. Bu inanılmaz bir gurur olacak” diye konuştu.

Dünyadaki diğer gösteri ekiplerinden farklı olarak hem ülke savunmasında hem de gösterilerde görevlerini yerine getirdiklerini vurgulayan Bakıcı, "Bizi dünyadaki diğer gösteri ekiplerinden ayıran en önemli özelliğimiz şu; bizler sadece gösteri pilotu değiliz. Asli görevimiz bu değil gösteri ve söyleşi zamanında 'bayramlıklarımızı' siyah tulumlarımızı giyip sahneye çıkıyoruz, gururla söyleşi ve gösterimizi icra ediyoruz, takiben filomuza geri dönüyor, yeşil savaş kıyafetlerimizi giyiyoruz ve aktif olarak ülke savunmasındaki görevlerimize devam ediyoruz. Yeni gelişen pilotlarımızı eğitiyoruz. Hangi görev verilirse onu yapıyoruz. Dünyada bizim başka bir örneğimiz yok. Herkesin tek görevi akrobasi, bizi diğerlerinden ayıran özelliğimiz bu" şeklinde konuştu.

Hava Pilot Binbaşı Mustafa Erhan Aydemir, bugün gerçekleştirdikleri gösteri uçuşunda bölgede insanların gurur ve heyecanlarına ortak olduklarını ifade etti.

Konuşmalar sonrasında pilotlar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.