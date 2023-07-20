Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen misafirler ile Bayburtlular müzede sergilenen eserleri inceleyerek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldılar.

Müze gezisi sonrası Belediye Başkanı Pekmezci Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a plaket takdiminde bulundu.

Ayrıca Bayburt'a 45 km uzaklıkta olan Baksı Müzesi'ne Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz toplu ulaşım imkânı da sağlandı.



