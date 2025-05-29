Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2050 Vizyonu kapsamında hazırlanan Çevre Düzeni Planı için en yoğun katılımlı toplantı Gemlik’te yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında düzenlenen “Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz” toplantılarının on üçüncüsü, Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplumun tüm kesimlerinin katılımını hedefleyen bu buluşma, bugüne kadar yapılan toplantılar arasında en yüksek katılımlı oturum oldu.

“GEMLİK’İN GELECEĞİNİ HEP BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRİYORUZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, böyle kapsayıcı bir planlama sürecinde Gemlik halkının fikirlerine başvurulmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“2050 yılında nasıl bir Gemlik ve nasıl bir Bursa hayal ettiğimizi, bu çalıştayda sorulan sorulara vereceğiniz cevaplarla hep birlikte belirleyeceğiz. Gemlik’in gelecekte sanayi mi yoksa turizm kenti mi olacağına, gelişiminin hangi yöne evrileceğine dair kararları birlikte şekillendireceğiz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“EN DOĞRU KARARI VERDİĞİMİZİ GÖRDÜK”

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise konuşmasında sivil toplumun sürece katılımının önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“2050 vizyonlu bu planın sadece teknik değil, aynı zamanda toplumsal karşılığı olan bir belge olmasını istiyoruz. Bu sebeple sivil toplum kuruluşlarının katkısını önemsiyoruz. Bugün bu kalabalığı gördüğümde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha anladım. Bu örnek katılım için Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve ekibine teşekkür ederim.”

“GELECEĞİ PLANLARKEN DOĞAYI VE TOPLUMU ÖNCELEYELİM”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı konuşmada çevreye ve doğaya duyarlı bir plan oluşturulması gerektiğini belirterek:

“Geleceğe dönük yapılacak bu planlamaların, sadece bugünü değil yarınları da gözeten; çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışla hazırlanmasını arzuluyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bu sürece katkısı bizler için çok değerli. Katkı sunan tüm kurumlara ve Kent Konseylerine teşekkür ediyorum.” dedi.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARIYLA ORTAK AKIL

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, yuvarlak masa toplantılarıyla görüş ve önerilerini paylaştı.

“Gemlik'in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?”,

“2050 yılında Gemlik'i ve Bursa’yı nasıl görmek istersiniz?”,

“Geleceğe dair beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir”

başlıklarında fikir alışverişinde bulunulan oturumlarda, Gemlik’in ekonomik, sosyal ve çevresel gelişim eksenleri tartışıldı.