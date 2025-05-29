Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin İzmit ve Gebze’de açılan yılsonu sergilerindeki eserler sanatseverlerden büyük beğeni gördüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladı. Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu sergileri İzmit ve Gebze’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Her iki sergide 149 öğrencinin toplam 350 eseri yer aldı. Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümü’nden bu yıl 64 öğrenci başarı ile mezun oldu.

İLK SERGİ GEBZE’DE AÇILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı yılsonunu muhteşem sergilerle taçlandırdı. Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu sergileri İzmit ve Gebze’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Berna Abiş ve Hasan Soba da sergi heyecanı yaşayan konservatuvar öğrencilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. İlki Gebze’de açılan konservatuvar binasındaki sergiye çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuklara yönelik bir konuşma yapan Başkan Vekili Soba, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, sanat eğitimine büyük önem verdiğini kaydetti. Soba, sergide birbirinden kıymetli eserlere yer verildiğine dikkat çekerek, öğrencileri ve onları yetiştiren eğitmenlerini tebrik etti. Konuşmanın ardından sergiyi gezen Hasan Soba’ya eğitmenler tarafından eserler ve uygulanan teknikler hakkında bilgi aktarıldı.

FARKLI TEKNİKLERDE 155 ESER

Sergide; resim, çocuk resim ve ebru branşlarında eğitim alan 56 öğrencinin 155 eseri yer aldı. Özlem Ergün, Başak Fatma Öz ve Çilem Kesepara’nın öğrencilerinin eserlerinin bulunduğu sergideki Filistin konulu ve lavi (mürekkep) tekniği ile yapılan tablo beğeni gördü. Ayrıca, ebru branşında; battal, hatip, çiçekli ebru ve murakka teknikleri kullanıldı. Resim branşında; kara kalem ve yağlı boya tekniğine yer verildi.

GELENEKSEL VE GÜZEL SANATLAR SERGİSİ

Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin İzmit’te gerçekleştirilen yılsonu sergisi ise 27 Mayıs Salı günü açıldı. SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi’ndeki açılışa Başkan Vekili Berna Abiş katıldı. Sergide Güzel Sanatlar Bölümünün; resim, çocuk resim ve seramik ile Geleneksel Sanatların; çini, minyatür, ebru, tezhip, hat, çocuk ebru ve kat’ı branşlarında eğitim alan 93 öğrencinin 155 eserine yer verildi.

ABİŞ, ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bu özel günde konservatuvar öğrenci ve eğitmenlerini yalnız bırakmayan Başkan Vekil Abiş konuklara yönelik bir konuşma yaptı. “Hayatı anlamlandıran, daha yaşanabilir kılan olgulardan biri de kültür ve sanat faaliyetleridir” diyen Abiş, “Kentimizin kültür sanat faaliyetlerindeki dokusunu da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ve içinde bulunduğumuz SEKA Sanat ve İhtisas Merkezi. Bizler sizlerle buradaki çalışmalarımızı paylaşmak istiyoruz” dedi.

İZMİT’TE 93 ÖĞRENCİDEN 155 ESER

Başkan Vekili Berna Abiş, konuşmasında Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile ilgili bilgi de verdi. Konservatuvar bünyesinde 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim verildiğini hatırlatan Berna Abiş, “Bugün bu sergide 93 öğrencimizin 155 eserini paylaşacağız. Emeği olan tüm eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sanat yolculuklarının daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

SERGİDEKİ ESERLERİ İNCELEDİ

Konuşmanın ardından sergi açılışı gerçekleştirildi. Eğitmenler ve sergide eseri olan öğrencilerle birlikte sergiyi gezen Abiş’e uygulanan tekniklerle ilgili bilgi aktarıldı. Gebze ve İzmit Seka İhtisas Merkezi’nde açılan her iki yılsonu sergisi 29 Haziran Pazar gününe kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.