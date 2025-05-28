Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Bolucan ve Söğütözü Köyleri Yanık Mevkiindeki maden felaketinin yankıları sürerken bu kez de Koyulhisar’dan başka bir felaket haberi geldi. CHP'li Ulaş Karasu, konuyu TBMM'ye taşıdı.SİVAS (İGFA) - Sivas Zara’ya bağlı Bolucan ve Söğütözü Köyleri Yanık Mevkiinderesmi olarak faaliyette olmaması gereken maden ocağındaki felaketinin yankıları sürerken,bir çevre felaketi haberi de Koyulhisar’dan haberi geldi.

Güzelyurt köyünde Melet ırmağını besleyen Sulugilin deresi kırmızıya boyanırken, kirliliğin yeni açılan altın madeninden sızan atıklarla ilgili olduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından TBMM gündemine getirildi.

Köylülerin anlatımına göre, madenden atık su salımı gerçekleşiyor ve bu durum özellikle yağmurlu havalarda gerçekleştiği, her yağmur yağdığında, derenin berrak olan suyu, kısa sürede koyu kırmızı bir renge büründüğü belirtti.

Köylüler, dereyi kan rengine boyayan bu durumun yeni açılan altın madeninden sızan atıklarla ilgili olduğunu belirtirken CHP'li Ulaş Karasu, “Bu felaketlere göz yummayacağız” dedi.

Milletvekili Karasu, derenin ürkütücü kırmızı renginin vatandaşları tedirgin ettiğini belirterek, “Bu suda kimyasal var mı? Neden bu renk? Yetkililer derhal numune alıp incelemeli. Kimse vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atamaz” dedi.

Sivas’ta art arda yaşanan çevre felaketlerine dikkat çeken CHP'li Karasu, doğanın yok edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.