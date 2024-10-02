Sivas'ta pandemi döneminde alınan tedbirler gereği son verilen taziye aracı uygulaması, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla yeniden hayata geçiriliyor.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen 25 adet taziye aracı, vatandaşların acılı gününde hizmet vermeye başlayacak.

Sivas'ın yerli firması tarafından hazırlanan taziye araçlarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, çalışmaların hızlandırılması talimatını vererek en geç 15 Kasım tarihinde hizmet veremeye başlayacaklarını söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlar tarafından sıkça dillendirilen mobil taziye araçları konusunda planlamalarını yaptıklarını belirten Başkan Uzun, "Toplamda 25 adet mobil taziye aracını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şu anda hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle 13 aracımızın yapımına başladık. Geriye kalan 12 aracımız için de hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz. Abdulvahabi Gazi Mezarlıkları Koruma ve Geliştirme Derneğimize bağış yaparak bu konuda bizlere destek sağlayabilirsiniz. Şimdiye kadar bu konuda bize destek veren ve bundan sonra katkı sağlayacak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 15 Kasım tarihinden itibaren araçlarımızı hizmete sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Taziye araçlarının içerisinde çay ocağı ve yaz-kış hava şartları için ısıtıcı ile klima da bulunuyor. 35 kişinin rahatlıkla taziye verebileceği araçlar, vatandaşların acılı günlerinde kapılarının önünde hazır bulunuyor.