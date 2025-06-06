Sivas Belediyesi iştiraki Özbelsan AŞ’nin ürettiği uygun fiyatlı, hijyenik ve kaliteli ekmekler, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.SİVAS (İGFA) - Sivas’ta Özbelsan AŞ tarafından üretilen ekonomik ve kaliteli ekmekler, şehir genelindeki satış büfelerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Vatandaşlar, piyasa koşullarının altında sunulan hijyenik ekmeklerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, hizmetin devamını diledi.

Kılavuz Mahallesi Muhtarı Ebuzer Akpolat, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ve Alibaba Mahallesi Muhtarı Hasan Kömür, dar gelirli aileler için bu hizmetin büyük bir destek olduğunu vurgulayarak, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve ekibine teşekkür etti.

80 MİLYON TL’LİK YENİ FIRIN YATIRIMI

Özbelsan Genel Müdürü Yunus Kantar, büfelerdeki yoğunluğu yerinde inceledi. Müdür Kantar, tüm mahallelere bu hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, "Mevcut fırınımız kapasite olarak yetersiz kalıyor. Yaklaşık 80 milyon TL’lik yatırımla yeni bir fırın kuruyoruz. Deprem ve sel gibi olağanüstü durumlarda hızlı müdahale edebilecek kapasiteye ulaşacağız. Yeni fırınımızı birkaç ay içinde hizmete açacağız" diye konuştu.