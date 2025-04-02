Yalova'dan Erzincan'a seyir halinde olan otobüsün Sivas'ın İmranlı ilçesi yakınlarında yaptığı kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Sivas Valiliği, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.SİVAS (İGFA) - Sivas Valiliği, İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasına ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamaya göre, bugün saat 04:40 sıralarında D-200 karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında, Yalova’dan Erzincan’a seyir halinde olan E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3'ü mürettebat olan 27 kişinin içinde olduğu otobüste, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı.

Kazanın ardından sağlık, itfaiye, emniyet, jandarma ile arama-kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, İmranlı, Zara ve Hafik ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Sivas Valiliği, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.