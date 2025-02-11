Sivas Belediyesi ile Sivas Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, yükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştırmalarına dair iş birliği protokolü hayata geçirildi.SİVAS (İGFA) - Yükümlülerin topluma kazandırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amacıyla hazırlanan protokol, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen yükümlüler, Belediyeye ait birimlerde bilgi, beceri ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak çalıştırılacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, toplum yararına yapılacak her türlü çalışmaya destek vereceklerinin altını çizerek “Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlü kardeşlerimizin Belediyemiz bünyesinde bizim belirlediğimiz alanlarda çalışmalarını sağlamış olacağız. Başsavcımıza ve Denetimli Serbestlik Müdürümüze iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş ise “Modern ceza infaz hukukunun en önemli ayaklarından birisi denetimli serbestlik uygulamalarıdır. Kamu kurumlarıyla yaptığımız bu protokoller ile yükümlüleri suç işlemeye yönlendiren nedenleri ortadan kaldırmayı ve onları rehabilite ederek yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu protokolde ve diğer hususlarda bizlere gösterdikleri ilgiden ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Uzun ve Cumhuriyet Başsavcısı Aktaş hazırlanan protokolü imzaladı.