Sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyen Sivas Belediyesi, kentteki dar gelirli emekliler için aylık 2 bin TL nakit destek ödemelerine başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un seçim döneminde söz verdiği nakit desteğin Ocak ayı ödemeleri 676 ihtiyaç sahibi emeklinin Gülkart hesaplarına yatırıldı.

Bu doğrultuda destekten yararlanma hakkı kazanan 88 yaşındaki Nermin Kalabak ile 71 yaşındaki Fatma Mahiroğulları'nı hanelerinde ziyaret eden Başkan Uzun, kendileri ile sohbet ederek Gülkartlarını takdim etti.

“Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ihtiyaç sahibi ailelerin hizmetindeyiz" diyen Başkan Uzun, "Dar gelirli emeklilerimize her ay 2000 TL nakdi destek sağlamaya başladık. Gülkartlarınızı da bizzat ben teslim ediyorum. Güzel günlerde kullanmanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Uzun’un ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getiren Kalabak ve Mahiroğulları ise kendisine teşekkür ederek hayır duada bulundu.