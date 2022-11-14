Ligde 6 puanla düşme hattında bulunan Sivas Belediyespor karşısında, uzatmalarda bulduğu golle galibiyete ulaşan Bayburt Özel İdarespor, puanını 8'e çıkardı.

Barkın Kara, Bedirhan Soydemir, Erdi Abdulmecit Sayar üçlüsünün yönettiği maç saat 14.00’te başladı. Bayburt Özel İdarespor oyun kurmakta bocaladığı ilk dakikaların ardından 8. dakikada net bir gol pozisyonunu gole çeviremedi.

Ali Ateş’in sağdan girip ceza sahasına paralel çıkardığı topu Okan Sarı boş kaleye gönderemedi. Okan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

14. dakikada konuk ekip kontra bir atakta golü buldu. Barış Bozdiki’nin soldan ceza sahasına çıkardığı topa sert vuran Tarık Kurt topu filelerle buluşturdu. 0-1 Maçın 33. dakikasında temsilcimiz beraberliğe çok yaklaştı.

Sağdan yapılan ortada Furkan Özdemir’in vuruşu kaleciyi geçti, fakat rakip defans oyuncusu topun filelerle buluşmasına engel oldu. Temsilcimiz aradığı golü 45. Dakikada buldu. Rakip oyuncunun geri pasında topu iyi takip eden Ali Ateş kalecinin önünde topa yetişerek aşırtma bir vuruşla topu kaleye gönderdi.

Rakip oyuncunun kavuşarak çizgiden saha içine gönderdiği topu Okan Sarı filelerle buluşturdu. 1-1 Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına Sivas Belediyespor daha iyi başladı. İlk 15 dakikada Sivas Belediyespor’un ataklarına geçit vermeyen Bayburt Özel İdarespor 66. Dakikasında net bir gol pozisyonunda rakip kaleciye takıldı.

Ali Ateş’in sağdan ortasında Kubilay Eren Şahin rakip oyuncular arasından yükselerek kafa vuruşu çıkardı. Kubilay’ın vuruşunu Sivas Belediyespor kalecisi Taha güçlükle kornere çeldi. 90 dakikası berabere sonuçlanan maçın uzatma dakikalarında Bayburt Özel İdarespor enfes bir golle umutları yeniden yeşertti.

Ali Ateş ceza sahası dışından rakip oyuncunun ayağından kaptığı topla kaleye sert bir şut çıkardı. Ali Ateş'in aşırtma sert vuruşu kaleciyi de aşarak filelerle buluştu.

Bayburt Özel İdarespor aldığı 3 puanla puanını 8'e yükseltti. Temsilcimiz 14. hafta maçında lig ikincisi Amedspor'un konuğu olacak.