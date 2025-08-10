Yalnızca konaklama açısından değil, aynı zamanda şehrin hafızasını yaşatan bir anıt misali misafirlerini kısa zaman önce ağırlamaya başlayan Sırçalı Hotel, aldığı ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi’ ile şehir turizminin öncülerinden biri olmayı başardı.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan Sırçalı Hotel, tarihi Suriçi bölgesinde yükselen ihtişamıyla yalnızca bir otel değil, aynı zamanda şehrin hafızasını yaşatan bir anıt gibi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Konya’nın ikinci büyük tescilli yapı taşıma operasyonuyla hayata geçirilen Sırçalı Hotel, şehrin kültürel mirasına yeni bir soluk getirdi. Misafirlerine taş duvarlarında geçmişin hikâyelerini, çini işlemelerinde köklü bir medeniyetin izlerini sunan otel, tarih ile modern konforu aynı çatı altında buluşturdu. Şükran Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde bulunan tescilli yapıların aslına uygun şekilde yeniden inşasıyla hayata geçirilen bu prestijli proje, kısa sürede misafirlerinden tam not almayı başardı. Sırçalı Hotel sektörün en genç işletmelerinden biri olmasına rağmen şehir turizminin öncü adımlarından biri olma yolunda da hızla ilerliyor.

SIRÇALI HOTEL ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI 3. AŞAMA BELGESİ’ ALMAYA HAK KAZANDI

Konya turizmine ve sosyal hayatına yeni bir soluk getiren Sırçalı Hotel, sektörde önemli başarılara imza atıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yürütülen sürdürülebilir turizm programı kapsamında, Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan denetimler sonucunda, Sırçalı Hotel “Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi” almaya hak kazandı. Bu süreçte, GSTC tarafından akredite edilmiş bir denetim kuruluşu olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, Sırçalı Hotel’in çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerine yüksek düzeyde uyum sağladığı belgelendi. Hizmet kalitesini, çevreye duyarlılığı ve kültürel değerlere saygılı yaklaşımıyla öne çıkan otel, bu anlayışını uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile tescillemiş oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “PROJE, ŞEHRİN TURİZMİNE YENİ BİR SOLUK GETİRDİ

Projenin sadece fiziksel bir inşa değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir aktarım olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, alınan ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası 3. Aşama Belgesi’ ile Sırçalı Hotel’in hizmet noktasında da kendisini ispatladığını vurguladı. Sırçalı Hotel’in taşından ahşabına, çinisinden mimarisine kadar büyük bir medeniyetin izlerini taşıdığını ve tüm bu özellikleriyle gelecek nesillere bırakılacak değerli bir miras olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Sırçalı Hotel, şehre ve şehrin turizmine yeni bir renk ve yeni bir soluk getirdi. Bu proje ile sadece binaları değil, hatıraları, insan hikâyelerini, mimari incelikleri de bugüne ve geleceğe taşıdık. Sırçalı Hotel, tarihe bir vefa, kültüre bir saygı ve geleceğe duyduğumuz güçlü bir inançtır. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 milyar TL’yi aşan yatırım hacmiyle Meram’ın tarihi dokusuna can vermenin yanında içerisinde barındırdığı Sırçalı Hotel gibi projelerle hem turizme hem de kültürel kalkınmaya öncülük ediyoruz. Diğer taraftan da Meram’ı sahip olduğu değerlerle birlikte büyütüyoruz. Alınan sertifika da sektörde ne denli iddialı olduğunu gözler önüne sermiştir. Sırçalı Hotel, kısa zaman içinde bu alanda son aşama olan 3. Aşama Belgesini almayı başardı. Hizmet çıtasını yükseltmek adına gece gündüz demeden çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.