14. Kocaeli Kitap Fuarındaki söyleşiler kapsamında Filistinli Şair ve Yazar Zuhair Abu Shaib kitapseverlerle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Bu yıl “Savaşın ve Acının Edebiyatı” teması ile düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezinde devam ediyor. Karamürsel Alp Salonundaki söyleşiler de Filistinli Şair ve Yazar Zuhair Abu Shaib katılımcılara hitap etti. Çocukken mülteci kampında bir öğretmenin yönlendirmesi ile resim çizmeye başladığını belirten şair ve yazar Shaib, “Daha sonra dilin önemini ve Arapça dilini keşfettikten sonra şiirin Filistin direnişindeki önemini keşfettim” dedi.

“BİZLER AYNI MEDENİYETİN EVLATLARIYIZ”

“Şiir Uçak Düşürmez Ama Pilotun Kafasını Karıştırabilir” adlı söyleşide konuşan ve güzel Kocaeli şehrinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Filistinli Şair ve Yazar Zuhair Abu Shaib, “Öncelikle Türk halkına ve Türk Devletine Filistin halkının yanında yer aldığı için çok teşekkür ediyorum. Bizler aynı medeniyetin evlatlarıyız. Ben 14, 15 yaşlarımda ilk şiirlerimi yazmaya başladım. Ben o yaşlarda her çocuk gibi başladığım bu işi başarabileceğime inanıyordum. Aslında ilk olarak resimle başladım, bulunduğum mülteci kampında bir öğretmenim bana resim çizmeyi sevdirdi. Daha sonra Arapça dilini keşfettim. Daha sonra şiirin Filistin direnişindeki önemini keşfettim. Şiirin normal günlük dilden daha sihirli bir büyüye sahip olduğunu anladım. Böylelikle şiir yazmayı denemeye başladım. Ben çocukça masumiyetimle, o temiz olan zihnimle şiirin gücünü fark ettim. Çocuklukta belki yaş olarak küçüksünüzdür ama hissiyatınız çok güçlüdür” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DE GÖRDÜKLERİMİ ŞİİRİME YANSITMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Birçok Türk şairinin dizelerinde Filistin ve Filistin davasına yer vermesinden dolayı çok duygulandığını söyleyen Şair ve Yazar Shaib, “Türk şairlerinde bu dizelerini görünce ben Filistin’in, Filistin halkının yalnız olmadığını anladım. Tüm Arap rejimleri bizi terk etse bile Türk şairlerin gücü bizi asla terk etmeyecek. Bu durum Türk edebiyatının bölgesel gücünü gösteriyor. Bir Türk’ün ve bir Filistinli’nin aynı şiirde ve duyguda buluşması gerçekten çok kıymetlidir. 7 Ekim’den sonra dünyadaki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Filistin halkının karşısında olanlar zaman içerisinde çürüyüp yok olacaklar. Tüm şairlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gazze, sadece İsrail ve ABD vahşetinin sonucu değil aynı zamanda Arap rejimlerinin de sessizliğinin bir sonucudur. Gazze’de gördüklerimi şiirime yansıtmaya devam edeceğim” dedi.