Mehmet Akif İnan Vakfı, Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’ni “Uluslararası Değer Ödülü”ne layık gördü.ANKARA (İGFA) - Mehmet Akif İnan Vakfı ve Memur-Sen Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2025 yılı Mehmet Akif İnan Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 6 kategoride verilen ödüllerden Uluslararası Değer Ödülü, bu yıl Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne verildi. Emine Erdoğan adına ödülü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı. Bakan Kurum, ödül alan isimlerin büyük bir vefa duygusuyla belirlendiğini kaydederek, “Başta şehitlerimiz olmak üzere, ödül takdim edilen her şahsiyetin, verilen payeyi sonuna kadar hak etmiş olduğunu düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan asrın inşa seferberliğine, milli mücadele şuuruyla devam etiklerini belirten Bakan Kurum, “Bu seferberliğin ordusu, elbette emekçi kardeşlerimiz. Bugün 11 ilimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek; 2025’in sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak, bunun arkasında 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda, deprem bölgesindeki konutlar için 7/24 çalışan tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SIFIR ATIK 6 ULUSLARARASI ÖDÜLLE KÜRESEL BİR ÇEVRE HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ”

Bakan Kurum, Mehmet Akif İnan Vakfı’nın Sıfır Atık Hareketi’ne verdiği Uluslararası Değer Ödülü’ne dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu ödülle hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var. Zira, bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Bizim şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye’ye aittir. Şu bir gerçektir ki; Sıfır Atık’ın amacı olan, israfı değil tasarrufu, yıkımı değil yeniden inşayı merkeze alan döngüsel ekonomi her millet için çok önemlidir. Bu ekonomi modelinde başarılı olamayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değildir. Bu yönüyle de Sıfır Atık Projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik önemde bir projedir".

Konuşmaların ardından ödüller takdim edildi. Emine Erdoğan adına ödülü alan Bakan Murat Kurum, “Çok değerli bir ödül. Ben bu ödülü öncelikle bu hareketi başlatan Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi adına almak istiyorum ve çok çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan yine bu ödülü Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimiz için alıyorum. Bu ödülü TUSAŞ’ta şehit düşen kardeşlerimiz için alıyorum. Bu ödülü Filistin’de, Gazze’de Filistin’in Gazze’nin özgürlüğü için mücadele eden kardeşlerim için alıyorum” dedi.