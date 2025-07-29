Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’de mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların Perşembe’den itibaren batıda, Cuma’dan itibaren iç ve doğu kesimlerde 3-6 derece düşeceğini öngördü.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde azalacağını duyurdu.

Yapılan tahminlere göre, sıcaklıklar Perşembe günü batı kesimlerde, Cuma gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece düşecek.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki hava tahmin haritası