Ülke genelinde bugün parçalı bulutlu hava hakim. Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Denizli, Ankara, Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı ve Çorum'da kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır hariç), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Osmaniye, Mersin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Denizli, Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu akşam saatlerinde Denizli, Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Mersin çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 18°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 21°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin (Iğdır hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 29°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu gece saatlerinde 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzeyi 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün (Cuma) akşam batısı ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde geneli 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, bugün (Cuma) gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.