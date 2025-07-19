Sezen Aksu’nun sekiz yıl aradan sonra hazırladığı, 16 şarkıdan oluşan yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları”, yayınlandığı andan itibaren dijital platformlardaki listelerde ilk sıralara yerleşti. Albüm, aynı zamanda dünya çapında yayınlandığı hafta en çok dinlenen 6. albüm oldu.İSTANBUL (İGFA) - Albümün açılış şarkısı “Linç”, müzikseverlerle video klip olarak paylaşıldı. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği ve düzenlemesi Mithat Can Özer’e ait olan şarkının klibi tamamen yapay zekâ ile hazırlandı.
Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.
ŞARKI SÖZLERİ LİNÇ
Ne çocuklar gördüm
Büyümediler hiç
Nefesleri çığlık
Duyulmadılar hiç
Çocuklar suçtu
Her biri pislik, piç
Bi önemleri yoktu
Büyükleri çoktu
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Dünya dönme dur artık
Ne büyükler gördüm
Anlamadılar hiç
Koskocamandılar ya
Dinlemediler hiç
Uykuya daldılar
Biteviye sandılar
Dilleri dil değildi
Kendini yok eden linç
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Bu son olsun
Dünya dönme dur artık
Dünya dönme dur artık
Söz: Sezen Aksu Müzik: Mithat Can Özer Düzenleme: Mithat Can Özer