Sosyal Gelişim Merkezi (SGM), 24-28 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla, Özel TED Sakarya Koleji'nin 4-6 yaş grubu öğrencilerini misafir etti.Gerçekleştirilen geziyle öğrenciler, SGM ve kütüphaneyi yakından tanıma fırsatı buldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Kütüphaneler Haftası’nda minik öğrencilere ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte SGM’yi ziyaret ettiği günde renkli görüntüler oluşurken, minik öğrenciler kitapla tanıştı. ‘Kütüphaneler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4-6 yaş grubu öğrenciler misafir edildi.

Yaratıcı düşünceleri gelişti

SGM kütüphanesini gezerek kitapları inceleyen minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Miniklere masal kitabı okundu sonrasında öğretmenlerinin rehberliğinde kitap ayracı yapma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağladı.