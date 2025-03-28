5. Ayvalık Kadın Oyunları Festivali, Dünya Tiyatrolar Günü’nde, Dünya Tiyatrolar Bildirgesi’nin okunmasıyla sona erdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediyesi tarafından Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde 5 gün süresince düzenlenen festivalde birbirinden güzel kadın oyunları izleyicilerle buluşturuldu.

Festivalin son gününde; Dünya Tiyatrolar Bildirisi de Ayvalık’tan duyuruldu. Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak tarafından seslendirilen bildiride, tiyatro denemeyecek sığlıktaki oyunlara karşı tiyatro severlerle, vatandaşlar uyarıldı.

Futbolcu sahada yalandan atlayınca ; “Tiyatro yapıyor” denmesine; İki siyasetçi birbirine iftira atıp ,salvolarla mitinglerde kapıştıktan sonra tokalaşıp öpüşünce, “tiyatroya bakın” denmesine, Bir olay ve arbede anında abartarak tepki verene , “tiyatro yapma” denilmesine, birileri kurgulu yalan söyleyince, “tiyatro işte” denmesine itiraz edilen bildiride, “Her bayağı eylemi, kandırmacayı , tiyatro ile tarif eden kişiler, bizce tiyatro nedir bilmiyorlar.

Önce tiyatro ile tanışın, saklı laf sokmalarınıza sonra tiyatroyu alet edersiniz. Tiyatro tarih boyunca antik Yunan’dan beri, toplumları birleştiren, insanı anlatan, yüzyıllardır yıkılmayan ayakta duran , hayatın akışında istenildiği kadar teknolojik olarak ilerlensin, sahi, gerçek ve elzem olarak ayakta kalabilmiş belki hala yüzyıllar boyu ayakta kalabilecek sanat dalıdır. Sığ kişilerin basit benzetmelerinin içinde yer alamayacak kadar da saygın bir sanat dalıdır. Tiyatro kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edilebileceği, haysiyet yoksunu bir sanat değildir. Bizler, tiyatro sanatı ile uğraşan kişiler olarak oyunlarımızı sahnede oynar, selamı verip, ayrılırız. Yani bir bakıma eve iş getirmeyiz. Ondan sıkça tartışırız ama düşüncemizi gerçek ifade ederken çekinmeyiz. Yani biz selamdan sonra oynamaya devam etmeyiz. Sözün Özü; dışarıda, çevrede, kamuda devamlı biletsiz ve onursuzca oynanan oyunlara dikkat etmenizi, hayatın karanlığına ışık tutan sahneleri boş bırakmamanızı dileriz” ifadeleri yer aldı.

Erkan Cılak’ın Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle seslendirdiği Dünya Tiyatrolar Bildirisi’nin ardından Sinem Koşar’ın yazıp, oynadığı tek kişilik “Havva” isimli oyun sahnelendi. Sinem Koşar’ın tek kişilik performansıyla kâh güldürüp, kâh hüzünlendirdiği çoğu zaman düşündürdüğü ve sahnede adeta devleşmesiyle sona eren oyun, Nejat Uygur Sahnesi’ni dolduran tiyatro severler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.