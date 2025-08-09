Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Hobi Atölyeleri, özel bireyleri ve ailelerini Sapanca Gölü kıyısında düzenlenen piknik programında buluşturdu. Doğayla iç içe gerçekleşen etkinlikte katılımcılar müzik eşliğinde eğlenceli vakit geçirirken, çevreye duyarlılık temalı farkındalık çalışmaları da yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve toplumsal bağlarını güçlendirmeye yönelik sosyal etkinliklere öncülük etmeye devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş yapan özel bireyler ve aileleri, gölde yaşanan su çekilmesine dikkat çekerek çevre bilinci oluşturdu. Hem doğanın güzellikleriyle buluştular hem de çevresel farkındalığın önemine dikkat çektiler. Sosyal bağların güçlendiği etkinlikte, doğada geçirilen anlar unutulmaz hatıralara dönüştü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya’da yaşayan her birey bizim için çok kıymetli. Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören özel bireylerimiz ve aileleriyle birlikte anlamlı bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızın olduğu her yerde var olmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz” denildi.