Konya Selçuklu Belediyesi'nin örnek projeleri arasında yer alan Sanat ve Tasarım Atölyesi, yaz döneminde de çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin Sanat Eğitim Teknoloji Atölye Programları (SETAP) çatısı altındaki örnek projelerinden biri olan ve çocukların gelişimlerine katkı sunan Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde yaz dönemi kursları sürüyor. Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde çini seramik, resim, kağıt katlama, ahşap ve robotik kodlama olmak üzere 5 ayrı atölye programında 510 öğrenci eğitim alıyor. Türkiye'ye örnek, özgün ve sürdürülebilir çalışmaların gerçekleştirildiği atölyeden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri faydalanıyor. Cumartesi günleri veli çocuk etkinliğine de ev sahipliği yapan atölyede 7 Temmuz’da başlayan eğitimler 29 Ağustos’ta sona erecek.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölye’ni ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, yaz dönemindeki eğitimlere ilişkin bilgi aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİNE TANIKLIK ETMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI”

Belediye olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Sistemi’ni Türkiye'de öncü olarak uyguladıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuzda her alanda öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve yeteneklerini keşfedecekleri ortamları oluşturuyoruz. Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyemiz, okul dışı öğrenme ortamı olarak yılın her döneminde çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Sanatla tanışan çocuklarımız, burada hem el becerilerini geliştiriyor hem de yeteneklerini keşfetme imkanı buluyor. Atölye çalışmalarımız sayesinde, çocuklarımız sadece bilgi ve beceri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kazanımlarını davranışa dönüştürerek topluma katkı sunabilecek bir yetkinliğe ulaşıyor. Bizler de yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrencilerimizi ziyaret ederek onların öğrenme heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın gelişimine tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Yıl boyunca devam eden eğitimlerimizi yaz döneminde de sürdürüyor, böylece öğrenme sürecinde sürekliliği sağlıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, geleceğin donanımlı ve özgüvenli nesillerini yetiştirmeye katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.