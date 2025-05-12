Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşi tarafından katledilen Senem Şen’in anısını yaşatmak ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Anneler Günü’nde anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Yatağan Bahçeyaka Akıllı Tarım Çiftliği içerisinde oluşturulan Senem Şen Hatıra Bahçesi, törenle açıldı. Bahçe, sadece Senem Şen’in değil, şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınların hatırasına ithaf edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu anlamlı proje, sadece bir anma bahçesi olmanın ötesinde, toplumun her kesimini şiddete karşı bilinçlenmeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan hatıra bahçesi, kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Senem Şen’in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Senem Şen’in annesi Fatma Koçoğlu:

"Kızımı çok özlüyorum. Torunlarım için ayakta kalmaya çalışıyorum. Kızıma verilen bu kıymet beni çok duygulandırdı, eminim o da bunu hissediyordur. Kızım hayat dolu, çalışkan bir insandı. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

Başkan Günay, “Senem’in Adını Yaşatıyoruz”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay da Senem Şen’in anısını yaşatma ve kadın cinayetlerine dikkat çekme amacında olduklarını belirterek, “Bu bahçe, Senem gibi katledilen tüm kadınların anısını yaşatmak ve toplumsal duyarlılığı artırmak adına çok kıymetli. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Köksal Aras, “Her Alanda Farkındalık Oluşturacağız”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ise konuşmasında şunları kaydetti, "Gözümüzden akan bir damla yaşatahammülümüz yokken, böyle bir acıyı yaşamak tarifsiz. Bu acıların bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Güçlü olanın güçsüz olana şiddet uyguladığı bir düzeni kabul etmiyoruz."

Başkan Aras: “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Politikası Uyguluyoruz”

Başkan Aras yaptığı konuşmada şunları söyledi,"Genç yaşta elim bir olayla hayattan koparılan Senem’in ismini burada yaşatmak bizim için çok önemli. Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Bu kapsamda kadın sığınma evleri açtık, kadın dayanışma merkezleri kurduk, psikolojik destek hizmeti verdik. Bu toplumsal meseleyle mücadelede biz erkeklerin de sorumluluğu büyük. Bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor."

