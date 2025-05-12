Türkiye’nin terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı, ülke genelinde olduğu gibi Mardin’de de büyük yankı uyandırdı.

MARDİN (İGFA) - Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, alınan kararın sadece güvenlik değil, toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda da yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurguladı.

“Cumhurbaşkanımızın kararlılığı sürecin temelidir”

Uncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan yüksek siyasi iradenin bu sürecin temel taşı olduğunu ifade ederek, “ Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü vizyon, sadece bir terörle mücadele programı değil, aynı zamanda milletimizin birliğini ve geleceğini güvence altına alan büyük bir devlet stratejisidir” dedi.

“Fesih kararı yalnızca bir başlangıçtır”

PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının sadece bir ilk adım olduğunu belirten Uncu, “Bu kararın tüm uzantılarıyla birlikte, somut ve sahada uygulanabilir şekilde hayata geçmesi gerekmektedir. Silahların teslim edilmesi, tüm yasa dışı yapıların tasfiyesiyle anlam kazanacaktır. Devletimiz bu süreci titizlikle takip etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Tersine göç başlayacak, bölge kalkınacak”

Silahların susmasının, bölge halkının hayatında doğrudan olumlu etkiler yaratacağını dile getiren Uncu, “Bu karar, başta kırsal kesimler olmak üzere bölgede tarım, ticaret ve yatırım alanlarında ciddi bir canlanmayı beraberinde getirecektir. İnsanlarımız artık doğdukları topraklara geri dönebilecek, tersine göç başlayacaktır. Bu sürecin hem sosyolojik hem de ekonomik açıdan büyük yansımaları olacaktır” diye konuştu.

“Kazanan Türkiye olacaktır”

Tüm vatandaşların bu süreçten kazançlı çıkacağını belirten Uncu, “İnancı, etnik kökeni, kültürü ne olursa olsun, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak paydası huzur ve güven içinde bir gelecek kurmaktır. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi.

“Siyasi diyalog sürecin zeminini güçlendirdi”

Siyasi partiler arasındaki yapıcı diyalog ortamının da bu tarihi süreci desteklediğine dikkat çeken Uncu, “Meclis başta olmak üzere demokratik siyasetin tüm meşru alanlarında yürütülen yapıcı görüşmeler, bu sürecin istikrarlı şekilde ilerlemesine katkı sağlamıştır. Demokratik olgunlukla yürütülen istişareler sayesinde siyaset yeniden çözümün adresi olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye Yüzyılı için stratejik bir eşik”

PKK’nın silah bırakmasının sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da olumlu etkiler doğuracağını belirten Uncu, “Bu karar, bölgemizde vekâlet savaşlarına zemin hazırlayan terör örgütlerinin etkisizleştirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu yeni dönem, Türkiye Yüzyılının stratejik eşiklerinden biri olacaktır” dedi.

Sürece katkı sunan herkese teşekkür eden Uncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu tarihi sürece katkı sağlayan tüm devlet kurumlarına, siyasi sorumlulukla hareket eden tüm kesimlere ve en önemlisi milletimizin vakur duruşuna şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.