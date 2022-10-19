Bayburt İl tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen bu yıl Pancar Üretiminde 100.000 ton rekolte bekliyoruz dedi.3 Yıldır kotanın kalkmasıyla,2009 yılında ekim alanlarının 1.800 dekar’ken bu gün için 20.000 dekara ulaşmış bulunuyor dedi.

Şeker Pancarı eskiden İlimizde yoğun bir şekilde üretiliyordu,durma aşamasına gelen şeker pancarı üretimi son üç yılda ciddi şekilde artmış bulunuyor.

Demirözü ilçemizde şeker pancarı sökümü yapıldı,rekolte beklentimiz bu yıl 100.000 ton’un üzerinde olmasını bekliyoruz dedi.