Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla ‘Sakarya Spor Çalıştayı’ düzenlenerek şehrin tüm dinamiklerini bir araya getirdi.SAKARYA(İGFA) - Bilimsel veriler ışığında şehrin spor dokusuna katkı sunmayı hedefleyen çalıştayın açılışına Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Bakırtaş, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, STK temsilcileri, spor camiasının önde gelen isimleri ve basın mensupları katıldı.

O GÜNLERE YENİDEN

İlk oturumda konuşan Başkan Alemdar, şehrin sportif dokusunu güçlendirecek ve Sakarya’yı uluslararası alanda başarıya taşıyacak fikirleri çekinmeden ortaya koymanın gerekliliğine vurgu yaparak, şehrin altın sporcular yetiştirdiği ve büyük başarılar elde ettiği dönemlere dönmesi gerektiğini ifade etti.

Alemdar, ayrıca Sakarya’da gençlerin sosyal medya ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için spora teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

ÇÖZÜM ODAKLI HAREKET

Alemdar, “Bana göre artık biz bu işe gerçekçi olarak, eleştirel bakmamız gerek. 30 sene önceki başarılarla bugünkü başarılara baktığımızda gözle görülür bir fark görüyoruz. Fakat tesisleşmede de olumlu yönde fark var. Geçmişte antrenman yaptığımız salonlarda sünger bulamaz, beton üzerinde antrenman yapıp büyük başarılar kazanan sporcularımız var. Toprak sahalarda, otobüs parası bulamadan antrenmanlara gidip bizlere milli gururlar yaşatan sporcularımız var. Eğer bu çalıştayda bir faaliyet ortaya koyacaksak, eksikliği tespit ettikten sonra nasıl çözüm üretebiliriz ve nasıl başarı sağlayabiliriz soruları üzerinde ağırlıklı olarak durmamız gerekiyor” dedi.

“GELECEĞE IŞIK TUTACAK FİKİRLER…”

Başkan Alemdar, sportif başarıda eksiklerin tespiti için geleceğe ışık olacak fikirlerin çekinmeden ortaya koyulması gerektiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Bugün tesis ve eğitim anlamında imkanlar sunup başarı sağlayamıyorsak bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Buçalıştayda gerçekler konuşulmalı. Hangi spor olursa olsun gençlerimizi diğer alışkanlıklardan kurtaracak bir yol bulmamız gerekiyor. Çalıştaya katılan herkesin özeleştiriyi ortaya koyarak, eksikleri tespit ederek, günü kurtarmak adına değil geleceğe doğru bir yol çizerek başarıya ulaşmanın yöntemini bulmamız gerekiyor. Geleceğe ışık tutacak fikirleri ortaya koymaktan çekinmeyelim. Düşüncelerimizi açıkça ifade edip, sporu ana merkeze alarak gençlerimizi yarınlara hazırlamak, ülkemizin yarınlarını daha sağlıklı kılmak için gerçekçi çözümler üretmeliyiz.”

“SPOR GEÇMİŞİMİZ BAŞARILARLA DOLU”

Sakarya’nın başarılı bir spor geçmişi olduğuna değinen Vali Rahmi Doğan ise, “Sakarya bir spor şehri. Birçok sporcu yetiştirdi. Burada sporun geleceği tartışılıyor olması gerçekten önemli. Türkiye son yıllarda başarılar elde etmeye devam ediyor ancak Avrupa standartlarında tesislerimiz olmasına rağmen başarılarımız az. Gençliğin bulunduğu noktada sosyal medya ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak adına spora yönlendirmemiz gerekiyor. Bu okullardan aileden ve mahalledeki kültürden başlar. Sakarya’nın tarihi, turizmi var ama sporu da olduğunu görüyoruz. Dünya şampiyonları var, hakemleri var, antrenörleri var.” dedi.

ORTAK AKIL

Spor ekosistemine katkı sunmak için çalıştıklarına değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık şunları söyledi: “Spor aslında sadece bedenleri değil, toplumları güçlü hale getiren bir eylemdir. Bizde şehrimizin spor ekosistemine katkı vermek için akademisyenlerimizle beraber çalıştayımıza katılıyoruz. Ortak akıl herşeyden daha önemli. Ortak aklı birlikte başarmak ve uygulamak zorundayız. Bu organizasyona emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum”

7 TEMEL TEMA VAR

SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, “Çok uzun zaman önce Sakarya’da bir spor çalıştayı yapmayı planlıyorduk. Nihayetinde bugün bir araya geldik. Çalıştayımızı 7 temel tema üzerinde ‘Herkes İçin Spor’ mottosuyla gerçekleştireceğiz. Çalıştayımıza katılan herkese teşekkür eder, şehrimizde spor altyapısının güçlenmesi için programın hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.