Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 41 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bakanlık, "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere ait 47 hedefi işte böyle imha ettik" diyerek görüntüleri paylaştı.

Yerli ve Millî Gücümüzle! ????????Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere ait 47 hedefi işte böyle imha ettik! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/7lzWK6SO8Y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2024

Dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan hedeflerde yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

SON 1 HAFTADA 41 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bakanlığın haftalık basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla, son bir hafta içerisinde 14’ü; 18, 19, 20 ve 21 Ekim tarihlerinde Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarında olmak üzere Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 41 terörist etkisiz hâle getirildiği ve 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 235 olduğu belirtildi.

Ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada; 10 adet Tanksavar füzesi, 7 adet Hava Savunma füzesi, 2 adet mayın, 6 bin adet Uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Akçakale ve Yüksekova’daki hudut karakollarımıza teslim olduğu, teröristler için tek çıkış yolun Türk adaletine teslim olmak olduğu belirtildi.