Batman Kozluk’ta 2017’de terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum’un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.ÇORUM (İGFA) -Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017’de ilk görev yeri Kozluk’ta karne dağıttıktan sonra evine dönerken teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Şehadetinin 8. yıl dönümünde, Osmancık’taki kabri başında düzenlenen anma törenine baba Sadık Yalçın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre törende, Aybüke öğretmen için okunan sekiz hatmin duası yapıldı, çiçeklerle süslenen mezarı sulandı ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Baba Sadık Yalçın, “Sekiz yıl geçti, acımız hâlâ taze. Aybüke gibi yaklaşık 200 öğretmenimiz şehit oldu. Necmettin Yılmaz, Dilay Turan Kerman, Neşe Alten gibi çocuklarımız bizim evlatlarımız. Mekânları cennet olsun” dedi. Türk milletinin sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, “Müslüman Türk milleti necip ve mazlum bir millet. Bize gösterilen sevgi için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aybüke’nin “Ben öğretmen oldum!” sevinciyle başladığı görevinde şehit düştüğünü hatırlatarak, “Vatan sevgisi ve meslek aşkıyla milletimizin gönlünde yer edindi. Onun ideallerini yeni nesiller sürdürecek” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Aybüke’nin adını ilçede park ve binalarda yaşattıklarını belirtirken, tüm şehitleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andı. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri Zeren Yonar ve İpek Akyürek ise Aybüke’nin yolundan gideceklerini ifade etti.