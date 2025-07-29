Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, bir operasyon sırasında kayalıklardan inerken ağır yaralandı ve hastanede şehit oldu. Şehidin naaşı bugün memleketi Adana'da toprağa verilmek üzere İncirlik Askeri Havalimanında karşılandı.ANKARA (İGFA) - Şırnak'taki acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralandığını belirtirken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıklayarak taziyede bulundu.

Şehit Yıldırım için Milli Savunma Bakanlığı da taziye mesajı yayımladı.

J. Uzm.Çvş. Mehmet Ali Yıldırım'ın naaşı, memleketi Adana'da toprağa verilmek üzere İncirlik Askeri Havalimanında Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, il protokolü, şehidimizin ailesi ve yakınları tarafından karşılandı.

26 yaşındaki şehit Yıldırım’ın cenazesinin bugün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.