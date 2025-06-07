İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede ikamet eden 103 yaşındaki Altun Kılıç’ı ve 1996 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Keskin’in ailesini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal dayanışma ve vefa duygularını pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere devam eden İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, yaş almış vatandaşların ve şehit yakınlarının Kurban Bayramı’nı kutladı. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, talep ve önerileri de dinledi.

Bakırköy’de ikamet eden 103 yaşındaki Altun Kılıç’ı ve 1996 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Keskin’in ailesini ziyaret eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı ortak değerimizdir. Kıymetli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olacak, birbirimize güç sağlayacağız” dedi.