Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; Doğu Anadolu Bölgesi'ne yaptığı ziyaretlerde "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna vurgu yaparak, bölgede yarım asırdır devam eden kan ve göz yaşının artık dineceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan "Terörsüz Türkiye" süreci sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doğu illerini kapsayan ziyaret programı gerçekleştirdi.

Muş, Bitlis ve Elazığ'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Göktaş, buluştuğu şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir" diyen Bakan Göktaş, "Dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizler, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra bölgedeki STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle de bir araya gelerek tarihi sürece dair bilgiler veren Bakan Göktaş, duygusal anların yaşandığı buluşmada, yarım asırdır devam eden kan ve göz yaşının sona ermesiyle geleceğe artık umutla baktıklarını söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve gaziler, Türkiye'nin 41 yıllık terör belasından kurtulmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.