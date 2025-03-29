Ordu Büyükşehir Belediyesinin, Şehir Hastanesine katkıları sürüyor. Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla alternatif güzergahlarda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 1356 Nolu sokakta yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışma ile hem hastanenin hem de mahallenin alt yapısı güvenceye alınmış olacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin, Şehir Hastanesine katkıları sürüyor. Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla alternatif güzergahlarda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 1356 Nolu sokakta yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışma ile hem hastanenin hem de mahallenin alt yapısı güvenceye alınmış olacak.

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Alt yapı yatırımlarına önem veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ömrünü tamamlamış alanlarda yenileme çalışması yaparken, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni yağmur suyu hatları inşa ediyor.

Bu kapsamda ani sel ve su baskınlarının önüne geçmek, yağışlar sonrası biriken suların tahliyesini sağlıklı bir şekilde sağlamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Ordu’ya sağlık alanında büyük bir yenilik getirecek olan Şehir Hastanesinin alt yapısını da gerçekleştireceği yağmur suyu hattı ile koruma altına alıyor.

ULAŞIM VE ALT YAPIYA TAM DESTEK

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Şehir Hastanesinin ulaşım ve alt yapı çalışmalarında büyük rol üstlenen Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1356 Nolu sokakta yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. 250 metre uzunluğundaki yağmur suyu hattı ile mahallenin ve Şehir Hastanesinin alt yapısı sağlamlaştırılarak yağışlar sonrası yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmiş olunacak.

Öte yandan ekipler, hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Ordu Üniversitesi girişinden başlayan ve Say deresi boyunca devam eden bağlantı yolunda da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.