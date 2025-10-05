Bursa Gemlik Kent Konseyi, Gemlik Gönüllü Hayvan Severler Derneği (GOHADER) ile birlikte bu yıl da Bursa Merinos Parkı’nda düzenlenen “Satın Alma, Sahiplen” etkinliğine katıldı.BURSA (İGFA) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlikte, hayvan sahiplenmenin önemi ve sokak hayvanlarına duyarlılık konularında farkındalık oluşturuldu.

Etkinliğe Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Füsun Turgut Ösün ve Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız Akkuş, GOHADER Başkanı Nuray Ayhan ve dernek yöneticileri Filiz Armağan, Berhin Turhan, Görkem Çapanoğlu, Kubilay Örsel ve Ebru Erdinç Örsel da katılım sağladı.

Gemlik’ten etkinlik alanına getirilen onlarca sokak hayvanı, gün boyunca etkinliğe gelen misafirler tarafından sahiplenilerek yeni yuvalarına kavuştu. Bu durum, etkinliğin amacına ulaşmasının en güzel göstergesi oldu.

Etkinlikte konuşan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, şunları söyledi: “Can dostlarımızın yaşam hakkına saygı duymak, onları korumak ve sahiplenmek toplum olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Gemlik Kent Konseyi olarak, doğanın ve tüm canlıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

GOHADER Başkanı Nuray Ayhan ise, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Bugün burada sadece hayvan sahiplenmeyi değil, aynı zamanda sevgiyle yaklaşmanın gücünü hatırlatıyoruz. Her bir sahiplendirme, bir canın hayatına umut katmak demektir. Bu farkındalığın artması hepimiz için büyük bir mutluluk.”

Etkinlik boyunca hayvan hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılırken, katılımcılara hayvan sahiplenmenin önemi anlatıldı.