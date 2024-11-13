SASKİ, Epçeler Mahallesi’nin içme suyu geleceğini garanti altına almak için 6 bin metrelik yeni içme suyu hatimalatına başladı. Yüzde 40’ı tamamlanan proje kapsamında içme suyu temininde sürekliliği sağlamak için bölgeye terfi istasyonunun da kurulacağı bildirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve’nin Epçeler Mahallesi’nin her geçen gün artan nüfusunun içme suyu ihtiyacını güvenle karşılayacak 6 bin metrelik yeni hat imalatına başladı.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü bölgede özellikle su kullanım miktarının yoğunlaştığı yaz aylarında dahi içme suyu sorunu yaşanmayacak. Kaliteli içme suyu abonelerin musluklarına kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU TEMİNİ İÇİN TERFİ İSTASYONU KURULACAK

Projede içme suyunun daha verimli iletilmesini sağlayacak bir terfi istasyonu da yer alıyor. Bu istasyon, suyun basınç kaybı yaşamadan her noktaya ulaşmasını sağlarken hattın verimliliğini artıracak.

Bölgede kesintisiz şekilde çalışan ekipler altyapı hattının 2 bin 400 metrelik kısmını tamamladı. Yüzde 40’ı tamamlanan hatta çalışmaların, kış şartları etkili olmadan tamamlanması hedefleniyor.