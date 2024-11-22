Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) merkez ilçelerin altyapısına güç katacak 13 bin metrelik yeni hat ile atık suları güvenle taşıyacak. Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan’a kazandırılacak yeni yatırım kapsamında 13 bin metrelik kanalizasyon hattı, 900 parsel bacası ve 100 yağmur suyu ızgarası 4 ilçeye sorunsuz hizmet verecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), atık suların doğaya karışmasını önlemek ve insan sağlığını ön planda tutan çalışma anlayışı ile 4 ilçeye toplam 13 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı kazandıracak. Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçelerine kazandırılacak yeni ve güçlü altyapı hatları için tüm hazırlıklar tamamlandı. İhale süreci yakın zamanda tamamlanacak projenin saha çalışmaları hızla başlayacak.

Proje kapsamında 900 parsel bacası ve 100 yağmur suyu ızgarası da altyapı hattı ile entegre şekilde ilçelere hizmet verecek.

Taşkın riskini azaltacak 100 adet yağmur suyu ızgarası

Projede yağmur sularını kontrol altına alıp taşkın riskinin azaltılması amacıyla 100 adet yağmur suyu ızgarasının inşa edilmesi planlanıyor. Bu ızgaralar sayesinde yağışlı havalarda suyun hızlı tahliyesi sağlanarak birikinti ve taşkınların önüne geçilecek.

900 parsel bacası ile etkili atık su yönetimi

4 ilçenin altyapısını güçlendirecek proje 900 parsel bacasının inşasını da kapsıyor. İnşa edilecek bacalar sayesinde konutların kanalizasyon sistemine bağlantısı sağlanarak daha etkili bir atık su yönetimi oluşturulacak. Böylelikle nüfus oranı her geçen gün artan ilçelerin atık suları uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde taşınacak.

“Altyapı yatırımlarımızın tamamı geleceğe yönelik”

Kurum tarafından yapılan açıklamada yapılan çalışmaların önemine dikkat çekilerek, “Yeni imar alanlarına altyapı hatları kazandırmak ve mevcut bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 13 bin metrelik dev projemizi ihale yöntemiyle şehrimizin hizmetine sunarak Sakarya’nın her köşesine sürdürülebilir ve güçlü altyapı kazandıracağız” ifadeleri kullanıldı.