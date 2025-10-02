Edirne'de Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali için hazırlıklarını tamamlayan DOÇEK ekibi, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan'ı ziyaret ederek kendisini festivale davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) yönetimini makamında ağırladı.

Ziyarette, DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ve yönetim kurulu üyeleri, 3-4-5 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali hakkında Kaymakam Mercan’a bilgi verdi. Dernek temsilcileri, festivalin amacının Keşan ve çevresinin doğal güzelliklerini tanıtmak, bisiklet ve doğa sporlarını yaygınlaştırmak ve bölge turizmine çeşitlilik kazandırmak olduğunu vurguladı.

Kaymakam Aziz Mercan, ilçede doğa ve bisiklet sporlarının gelişmesine katkılarından dolayı DOÇEK yönetimine teşekkür ederek, “Daha yeşil ve sağlıklı bir gelecek için yapılacak çalışmalara katkı sağlamaktan ve desteklemekten mutluluk duyarım” dedi.