Ankara Keçiören Belediyesi ile Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu iş birliğinde Sarıkamış’ta şehit olan 90 bin asker anısına program düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Anma programında, Keçiören Kalaba Mahallesi'nde bulunan Sarıkamış Şehitleri Sokağı’ndan Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan Sarıkamış Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyüş yapıldı. Anıt önündeki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Keçiören Şehit Sinan Özkan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Hasan Ali Kızıltaş Sarıkamış Şehitleri anısına “Sarıkamış Şehitleri” şiirini okudu.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP PM Üyesi Saniye Barut, Ankara Milletvekili Adnan Beker, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Kars Ardahan Iğdır dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Vekili Kaan Şimşek, Keçiören Müftüsü Hasan Limon, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

VARLIĞIMIZIN ANLAMINI ŞEHİTLERİMİZLE BİRLİKTE ORTAYA KOYUYORUZ

Anma töreninde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bizler bu vatanın yılmaz bekçileriyiz. Yanı başımızda Polatlı'daki şühedalarımızdan tutun da Ardahan'a, Kars'a hele de Sarıkamış'a kadar kara toprağa düşmüş şehitlerimizin evlatları olarak bu özel günde sizlerle bir arada olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Yüce Türk milletinin şanlı bayrağını dalgalandıran ve bizi Tonny, Jonny olmaktan kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ismini daima yaşatacağız. Şehitler ölmez vatan bölünmez! Ne mutlu Türküm diyene” dedi. Başkan Özarslan, Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimindir?” şiirinin ilk dörtlüğünü okuyarak konuşmasını tamamladı.

ANMA PROGRAMI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Ankara Milletvekili Adnan Beker, “Programın düzenlenmesinde emeği geçen, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanımıza ve Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Eğer biz bu kürsüde konuşabiliyorsak, önce Rabbimizin sonra bu ülke uğrunda şehit olan vatan evlatlarının sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz nur içinde yatsın, mekânları cennet olsun” dedi.

SARIKAMIŞ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, “Kendilerini bu vatana adamışların; kara, soğuğa, ayaza aldırmadan bu kutlu yolda şehadet şerbeti içenlerin, koca yüreklilerin yazdıkları, dünya tarihinde eşine az rastlanır, büyük fedakarlıkların yapıldığı yerin adıdır Sarıkamış. Sarıkamış bir dönüm noktasıdır. Kefenleri kar olan şehitlerimizin, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yeri vardır. Aziz şehitlerimizi anarak onların fedakârlıklarını hatırlamak ve miraslarını yaşatmak, milletimizin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek adına önemli bir fırsattır bugün. Bu programı tertipleyen başta federasyon başkanımız ve belediye başkanımız olmak üzere buraya gelerek katılan bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNİ İLELEBET YÜRÜTECEK

23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, “Hayatını vatanına adamış, şehitlik rütbesine koşarak giden, Sarıkamış’taki gibi Çanakkale’deki gibi şehitlik şehadetini içen şehitlerimizi bugün ve ilelebet her zaman anmak bizim kesinlikle vatan borcumuzdur. Türkiye şehitlerden aldığı ilhamla birlikteliğini, beraberliğini, kardeşliğini ilelebet yürütecek ve Türkiye payidar olacak, güçlü bir devlet olacaktır. Bu anma programını düzenleyen herkese teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

SARIKAMIŞ BİR DESTANDIR

Kars Ardahan Iğdır dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, “Sarıkamış bir destandır. Kayıtsız şartsız kendini vatanına feda edenlerin destanıdır. Zorlu iklim şartlarında mücadele etmenin, o cesareti göstermenin en iyi örneklerinden bir tanesi Sarıkamış’tır. Eğer bu ülkede güzel yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Programın düzenlenmesine katkı ve emek veren Keçiören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum“ dedi.

ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Vekili Kaan Şimşek, “Yüzyıllardır topraklarımız üzerinde çeşitli mücadeleler vererek vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi, ahirete irtihal eden şehit ve gazilerimizi rahmet ve milletle yâd ediyorum” dedi.

Anıta karanfil bırakıldı

Protokol konuşmalarının ardından Şarıkamış Şehitleri Anıtı’na dualarla karanfil bırakıldı. 1914’te Sarıkamış’ta şehit düşen bir dedenin torunu olan Ali Turgut’a da plaket verildi. Katılımcılara kavurga, lokma ve hoşaf ikram edildi.