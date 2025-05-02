Edirne'de Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Olağan Genel Kurulu’nda Faruk Eker yeniden başkan seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Genel kurulda mevcut başkan Faruk Eker, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Faruk Eker başkanlığındaki yeni yönetimde, Muammer Taşkıran, Ayhan Altındiş, Mehmet Akpınarca ve Esen Kurtulmuş Erel görev aldı. Şinasi Göktaş, Remzi Diner ve Ayşe Eker ise yeni dönemde denetleme kurulu üyesi oldu.

Yönetim ve denetleme kurullarında görev dağılımı yapılarak yeni dönem için çalışmaların startını verdi.