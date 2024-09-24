Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünün(ÇADAK) düzenlediği ''4.Elma Hasat ve Doğa Sporları Şenliği'' ile yeni sezon açılışını yaptı. Etkinliğe, Sardos, Çadak, Baday, Keşif Dağcılık, Bigtay, Biga Karavan, Gökbudağ, Tiredak, Gazidak, İzboz, Kozçeşme, Ç17 Troya, Kano Diyarı, kulüp ve toplukları ve bireysel olarak yaklaşık 400 sporcu katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21 Eylül günü öğle saatlerinde Bayramiç ilçesinde toplanan sporcular burada ilçeyi gezip Mehmet Akif Ersoy Evini de ziyaret ettikten sonra Evciler köyüne geçtiler. Evciler'de sporcuları köy muhtarı Gökhan Önen karşıladı. Burada köy muhtarının tahsis ettiği iki ayrı bahçede temsili olarak elma hasat sezonunun açılışı yapılarak elma hasat faaliyeti gerçekleştirildi. Hasat sonunda tüm sporcular Ayazma mevkine geçerek şenlik kamp alanını kurdular. Gece de en güzel elma yetiştiricisi jüri oyları ile belirlenerek hediyeleri takdim adildi. Dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Ayazma anfide Çanakkale Turuvalılar Tiyatro Topluluğunun sergilediği ''Tanrıçalar Yarışıyor'' tiyatro oyunu beğeni ile izlendi. Çeşitli folklor oyunları ve müzik dinletisi sonunda sporcular ertesi gün yapılacak faaliyetler için dinlenmeye geçti.

22 Eylül sabah kahvaltısından sonra sporcular kolay ve zor parkur olmak üzere iki gruba ayrıldı. İlk grup 17 km.lik zorlu Oğlan Uçtu parkurunda zirve tırmanışı yaptı. İkinci grupta 10 km.lik Üç Güzeller parkurunda keyifli bir doğa yürüyüşü yaparak tüm sporcular oksijen deposu Kazdağlarının doyasıya tadına vardı.

Çanakkale Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünün organizatörlüğünde, Bayramiç Belediyesi, Bayramiç Ziraat Odası, Evciler Köy Muhtarlığı, Etili Seramik, Doktrin Kitapevi, Truva Kalıp ve Yüksel perde desteğinde yapılan 4. Kazdağı Elma Hasat ve Doğa Sporları Şenliği katılımcılardan tam not aldı. Ülkenin farklı noktalarından gelen dağcılık ve doğa sporlarına gönül veren sporcular, bir sonraki şenlikte tekrar bir araya gelmek üzere emeği geçenlere teşekkür ederek öğleden sonra kamp alanından ayrıldılar.