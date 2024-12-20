Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Akçay Mahallesi Yukarı 2. Sokak sakinlerine verdiği asfalt sözü yerine getirildi. Toplamda bin 750 metre olan ve yeşil turizm için önemli olan güzergâh yepyeni bir yüze kavuştu. Şehrin dört bir yanında yürütülen asfalt hamleleriyle ulaşım alt yapısı süratle güç kazanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi YOL-BAK ekipler program dahilinde sürdürmüş oldukları asfalt çalışmalarına son olarak Sapanca Akçay Mahallesi’nde tamamladı.

Yeşil turizmin gözdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın seçim öncesi asfalt sözü verdiği, yeşil turizmin gözdesi için önemli bir güzergâh olan Yukarı 2. Sokak yepyeni bir yüze kavuştu.

2 bin ton asfalt

Toplam bin 750 metrelik güzergâhta yapılan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında 3 bin ton sıcak asfalt kullanılarak yenilendi.

“Bölgemize hayırlı olsun”

YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Şehir genelinde başlattığımız asfalt seferberliğini hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Sapanca ilçemizin Akçay Mahallesi’ndeki Yukarı 2. Sokakta bin 750 metrelik grup yolunu 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeniledik. Çalışmamızla bölge halkına hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkânı sunduk. Bölgemize hayırlı olsun” denildi.

Büyükşehir, şehrin dört bir yanında vatandaşın ulaşım imkanlarını genişletmek ve alt yapıyı güçlendirmek için 7 gün 24 saat hummalı bir mesai harcıyor.