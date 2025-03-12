Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin OSM’de düzenlenen “Futbola Dair” söyleşisinde sevenleriyle buluşan Sakarya’nın yetiştirdiğideğerli yorumcu Şansal Büyüka ve spor yazarı Erdal Hoş, Sakaryaspor için önemli bir çağrı yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Futbola Dair” söyleşisiyle futbolseverleri bir araya getirdi.

Futbola ilgili, Türk Futboluna ve Sakaryaspor’a ilgi duyan çok sayıda vatandaş için farklı bir deneyim olan buluşmada sevenleri, sporun duayen isimleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

Futbolun duayenleri sahnedeydi

Gazeteci ve spor yazarı Şansal Büyüka’nın konuk olduğu söyleşinin moderatörlüğünüyine Sakarya’nın futbol alanında iz bırakan değerli isimlerinden biri olan SAÜ öğretim görevlisi- spor yorumcusu Erdal Hoş üstlendi. Katılımcılar, Türk futbolu üzerine keyifli bir sohbet dinleme fırsatı buldu.

Sakaryaspor için çağrı

Söyleşide futbolun dünü, bugünü yarını ve Sakaryaspor’un şanlı tarihinden geleceğe uzanan yolculuğu anlatılırken izleyicilerden gelen sorular da yanıt buldu. İki değerli isim ayrıca yeşil-siyahlı takım için önemli çağrılar yaptı.

“Şehir olarak kenetlenmeliyiz

Gazeteci, spor yazarı Şansal Büyüka,“Sakaryaspor, bu şehrin en büyük değerlerinden biri ve hepimizin ortak noktası. Şehir olarak kenetlenir, kulübe destek verirsek, Sakaryaspor’u hak ettiği noktaya taşıyabiliriz. Geçmişte büyük başarılar yaşamış bir camia olarak, doğru adımlarla yeniden güçlü bir takım yaratmamız mümkün. Önemli olan, herkesin elini taşın altına koyması ve Sakaryaspor’a sahip çıkması. Birlik olursak, bu kulübü çok daha parlak bir geleceğe taşıyabiliriz” dedi.

“Daha iyisini hak eden bir şehir”

Programın moderatörlüğünü yapan Erdal Hoş, “Sakaryaspor ve Türk futbolunun gelişimi için, kulüplere sağlanan maddi desteğin bir sisteme oturtulması, altyapıya önem verilmesi ve gereksiz transfer harcamalarının önüne geçilmesi gerekir. Sakarya, potansiyeliyle çok daha iyisini hak eden bir şehir.Bu şehrin başarısı hepimizi gururlandırır. Bu yüzden birlik olmak, omuz omuza vermek gerekir” dedi. Söyleşi sonunda özellikle gençler, Tür televizyon tarihinin önemli isimleriyle hatıra fotoğrafı çekildi.